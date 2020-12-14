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فرنسا: انخفاض حاد بأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع تسجيل 3063 حالة

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مركز فحوصات فيروس كورونا في مدينة نانت الفرنسية
مركز فحوصات فيروس كورونا في مدينة نانت الفرنسية © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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شهدت فرنسا الإثنين انخفاضا حادا بأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع تسجيل 3063 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بعد أن كانت قد سجلت 11533 يوم الأحد.

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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الإثنين عن تسجيل 3063 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في انخفاض حاد عن حصيلة الأحد التي بلغت 11533.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 58282 في المجمل وذلك بعد تسجيل 371 وفاة الإثنين.

ويبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فرنسا حتى الآن مليونين و379915 حالة وهي خامس أكبر حصيلة في العالم.

 

فرانس24/ رويترز

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