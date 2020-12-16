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فرنسا: أكثر من 17 ألف إصابة بفيروس كورونا في أكبر قفزة يومية منذ 21 نوفمبر

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شخص يجري مسحة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا قرب مدينة نانت الفرنسية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2020.
شخص يجري مسحة لاختبار الإصابة بفيروس كورونا قرب مدينة نانت الفرنسية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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في ارتفاع غير مسبوق منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني، سجلت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الإصابات 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء 17615 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع حاد عن 11532 حالة الثلاثاء و14595 قبل أسبوع.

وهذا أعلى رقم يومي للإصابات منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويأتي بعد يوم واحد فقط من فرض السلطات حظر تجول محل حجر عام شامل خففت إجراءاته الصارمة في مطلع ديسمبر/ كانون الأول.

وسجلت الوزارة كذلك 289 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضا من 307 الثلاثاء.

 

فرانس24/ رويترز

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