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فرنسا: السجن لمدد تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في اعتداءات باريس 2015

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رسم من المحكمة يظهر علي رضا بولات، المشتبه في أنه اليد اليمنى لـ"أميدي كوليبالي" خلال هجمات يناير/كانون الثاني 2015
رسم من المحكمة يظهر علي رضا بولات، المشتبه في أنه اليد اليمنى لـ"أميدي كوليبالي" خلال هجمات يناير/كانون الثاني 2015 © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، أصدر القضاء الفرنسي الأربعاء أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في هجمات 2015 الجهادية ضد صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.

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أصدرت محكمة الجنايات الخاصة في باريس الأربعاء أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد للمدانين في الاعتداءات على منطقة باريس في كانون الثاني/يناير 2015.

وقضت بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات بعد إدانته بتهمة "التواطؤ" في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وأميدي كوليبالي واستهدفت مجلة شارلي إيبدو الساخرة ومتجرا يهوديا. وحكمت على حياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي المتوارية، بالعقوبة نفسها  لدورها في التحضير للاعتداءين.

 

فرانس24/ أ ف ب

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