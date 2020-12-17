فرنسا: الإليزيه يعلن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا

© أ ف ب

أعلنت قصر الإليزيه في بيان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا بعد أن أثبت فحص كوفيد- 19 هذه الإصابة إثر ظهور الأعراض الأولى لهذا الفيروس عليه. وأضافت الرئاسة بأن ماكرون سيخضع "للعزل لمدة سبعة أيام" وسيواصل أنشطته عن بعد. وبناء على ذلك سيلغي ماكرون كل نشاطاته الخارجية التي كانت مقررة بما في ذلك زيارته إلى لبنان.

إعلان اقرأ المزيد

أثبت فحص كوفيد-19 أُجري للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصابته بفيروس كورونا الخميس، وسيخضع للعزل لمدة سبعة أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه بعد التشخيص بناء على فحوص الكشف عن كوفيد-19 "أُجريت بعد ظهور أولى العوارض"، سيخضع رئيس الجمهورية "للعزل لمدة سبعة أيام" لكنه "سيواصل عمله وأنشطته عن بعد".

وقالت متحدثة باسم الرئاسة الفرنسية لرويترز اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيلغي كل رحلاته التي كانت مقررة سلفا بما في ذلك زيارته للبنان بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.

كما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية أن رئيس الحكومة جان كاستكس "يخضع للعزل" بعد مخالطته الرئيس ماكرون.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك