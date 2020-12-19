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فرنسا: الإليزيه يؤكد أن حالة ماكرون الصحية مستقرة وفحوصه مطمئنة

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أفاد الإليزيه أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "مستقرة" السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه "جاءت مطمئنة". وكان ماكرون قد قال في كلمة له عبر تويتر الجمعة إنه بصحة جيدة، وإنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية وسيواصل إدارة شؤون الدولة.

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أكد قصر الإليزيه في بيان أن حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بكوفيد-19، "مستقرة" السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه "جاءت مطمئنة". 

وجاء في البيان الموقع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، "لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه". 

 

فرانس24/أ ف ب

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