فرنسا: توجيه اتهامات لأربعة باكستانيين لتورطهم في الاعتداء على المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو"

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أصيب عدة أشخاص بالقرب من مكاتب تشارلي إيبدو السابقة في أعقاب هجوم مروحية على رجل في باريس في 25 سبتمبر / أيلول 2020.

وجهت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الجمعة اتهامات لأربعة باكستانيين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما كانوا على صلة بمنفذ الاعتداء قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية. وذكرت مصادر مقربة من التحقيقات أن المتهمين الأربعة قاموا بتحريض مرتكب الاعتداء على المضي قدما في تنفيذ مخططه.

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في إطار التحقيق حول هجوم بساطور نفّذه باكستاني نهاية أيلول/سبتمبر قرب المقر السابق لمجلة "شارلي إيبدو" في باريس، أفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الجمعة أنه جرى توجيه اتهامات لأربعة شبان باكستانيين وسجنهم.

وكان الشبان الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما على اتصال مع المعتدي، وفق ما أوضح مصدر مقرب من الملف. ويُشتبه في أنهم علموا بمخططه وحرضوه على المضي قدما في تنفيذه، وفقا لمصدر ثان قريب من التحقيق.

"تشكيل عصابة إجرامية إرهابية"

ووُجهت إلى ثلاثة منهم الجمعة تهمة "تشكيل عصابة إجرامية إرهابية" ووُضعوا في الحبس الاحتياطي. أما رابعهم، فقد وُجهت إليه التهمة نفسها وسجِن منذ الأربعاء.

وأوقِف اثنان منهم في جيروند (جنوب غرب) والثالث في كاين (شمال) والرابع في باريس. وأوضح مصدر أنهم "يتشاركون إيديولوجيته نفسها، وعبّر أحدهم عن كراهيته لفرنسا قبل بضعة أيام من الهجوم".

واعتدى زاهر حسن محمود في 25 أيلول/سبتمبر على شخصين أمام المقر السابق لمجلة "شارلي إيبدو" بساطور ظنا أنهما يعملان فيها، ما سبب لهما إصابات بالغة.

وأوقف الشاب بعيد الهجوم، وقال للمحققين إنه شاهد قبل ذلك "أشرطة فيديو من باكستان" حول إعادة نشر المجلة رسوما كاريكاتورية للنبي محمد بداية أيلول/سبتمبر بمناسبة بدء المحاكمات على خلفية هجمات 2015 ضدها.

وأكد مقربون من الملف أنه شاهد أشرطة فيديو لزعيم حزب "تحريك لبّيكِ باكستان" المتشدد خادم حسين رضوي.

ووُجهت إلى زاهر حسن محمود تُهم "محاولة قتل على صلة بمنظمة إرهابية" و"تشكيل عصابة إرهابية"، وأودِع الحبس الاحتياطي.

فرانس24/ أ ف ب

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