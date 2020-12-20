فرنسي يحطم الرقم القياسي لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج دعما لمكافحة سرطان الأطفال

أ ف ب

حطم الفرنسي رومان فاندردورب السبت الرقم القياسي العالمي لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج، في مدينة واترلو في شمال فرنسا، في محاولة منه لدعم الأطفال المصابين بالسرطان و"دعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

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تمكن الفرنسي رومان فاندردورب السبت من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول فترة تغميس للجسم في الثلج، في مدينة واترلو في شمال فرنسا. وواكبت هذه الخطوة وكالة الأنباء الفرنسية، ومن خلالها سعى الرجل البالغ 34 عاما إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال.

وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي في داخل حجرة من البليكسيغلاس تحوي مكعبات من الثلج غطت جسمه حتى العنق، مدة ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية، متخطيا الرقم القياسي السابق بـ40 دقيقة، على مرأى من حكّام وحوالي خمسين شخصا أتوا لدعمه.

وسعى فاندردورب من خلال هذه الخطوة إلى "تخطي الحدود البشرية" بهدف الدعوة إلى التبرع لصالح جمعية "ووندر أوغستين" الفرنسية الداعمة

وفور الخروج من الثلج، قال فاندردورب إنه أراد "توجيه رسالة قوية إلى كل الأطفال المصابين بالسرطان حاليا لدعوتهم إلى الحفاظ على الأمل".

ولقد تدرّب على هذه الخطوة في منزله لسنتين، داخل حوض جاكوزي مليء بالمياه الباردة، ثم بالاستعانة بجهاز تبريد بسعة 500 لتر، وفي النهاية في الثلج في منطقة شاموني الجبلية في الألب الفرنسية، على ما أوضح للصحافيين.

فرانس24/أ ف ب

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