الحكومة الفرنسية تؤكد "استقرار حالة" ماكرون "رغم استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه"
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.
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صرح غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحافيين الإثنين أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت تظهر على الرئيس إيمانويل ماكرون لكن حالته العامة مستقرة.
وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس إصابة ماكرون (43 عاما) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.
فرانس24/ رويترز
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