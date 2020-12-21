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الحكومة الفرنسية تؤكد "استقرار حالة" ماكرون "رغم استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه"

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في اجتماع للحكومة عبر الفيديو من منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب باريس حيث يقضي فترة الحجر الصحي، 21 كانون الأول/ديسمبر 2020.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في اجتماع للحكومة عبر الفيديو من منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب باريس حيث يقضي فترة الحجر الصحي، 21 كانون الأول/ديسمبر 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.

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صرح غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية للصحافيين الإثنين أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا ما زالت تظهر على الرئيس إيمانويل ماكرون لكن حالته العامة مستقرة.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس إصابة ماكرون (43 عاما) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.

 

فرانس24/ رويترز

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