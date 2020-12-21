الحكومة الفرنسية تؤكد "استقرار حالة" ماكرون "رغم استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في اجتماع للحكومة عبر الفيديو من منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب باريس حيث يقضي فترة الحجر الصحي، 21 كانون الأول/ديسمبر 2020. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال أن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة على الرغم من استمرار ظهور بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.