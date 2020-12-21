فرنسا: القضاء يحقق في تعليقات معادية للسامية بحق الوصيفة الأولى لملكة جمال البلاد

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وصيفة ملكة جمال فرنسا أبريل بينايوم خلال المسابقة التي جرت السبت 19 كانون الأول/ديسمبر 2020.

قامت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية بفتح تحقيق حول رسائل وشتائم معادية للسامية اتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بحق أبريل بينايوم التي اختيرت وصيفة أولى لملكة جمال فرنسا في المسابقة التي أجريت السبت، وفق ما أعلنت النيابة الاثنين. وجاءت هذه التعليقات إثر حديث المتسابقة الشابة عن أصول والدها الإسرائيلية. وأثارت هذه الرسائل تنديدا واسعا من الطبقة السياسية الفرنسية.

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أعلنت النيابة العامة في باريس الاثنين أنها قامت بفتح تحقيق على خلفية "شتائم ذات طابع عنصري وتحريض على الكراهية العرقية"، بسبب انتشار رسائل معادية للسامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حق إحدى المشتركات في مسابقة ملكة جمال فرنسا التي أقيمت السبت.

وقد انتشرت عبر "تويتر" في اليومين الماضيين تعليقات معادية للسامية إثر اختيار أبريل بينايوم وصيفة أولى لملكة جمال فرنسا.

وقد تحدثت الشابة خلال حفل الانتخاب عن أصول والدها الإسرائيلية، ما قوبل بموجة تعليقات مسيئة لقيت تنديدا واسعا من الطبقة السياسية الفرنسية.

وقد تقدمت الوزيرة المنتدبة لشؤون المواطنية مارلين شيابا بإخبار إلى النيابة العامة في هذا الشأن. وقالت في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية "بعض التغريدات لا تزال منشورة، وهذا غير مقبول".

وشددت الوزيرة على ضرورة أن "تتحمل الشبكات الاجتماعية مسؤولياتها".

وذكرت النيابة العامة في باريس أن وحدة التصدي للانحرافات الموجهة ضد الأشخاص كلفت بمتابعة التحقيق لتحديد هوية أصحاب هذه التعليقات.

وأضافت شيابا "هذه إشارة إلى من صاغوا (هذه الرسائل) للقول إن توجيه دعوات للكراهية وإطلاق هذا النوع من التصريحات المعادية للسامية ليس أمرا عاديا بما أنهم، كما آمل، سيلاحقون ويحاسبون على أعمالهم أمام القضاء".

وحذر وزير العدل إريك دوبون موريتي من أن القضاء "سيراقب من كثب" مطلقي الرسائل المعادية للسامية، فيما أبدى وزير الداخلية جيرالد دارمانان "عميق الصدمة" إزاء هذه التعليقات مؤكدا أن "أجهزة الشرطة والدرك مستنفرة".

وأبدت الوصيفة الأولى أبريل بينايوم في تصريحات لصحيفة "لا بروفانس" أسفها "لأن هذه الأمور لا تزال تحصل لدينا في 2020"، مؤكدة ضرورة "حشد القوى لوقف ذلك".

وقالت "لم أسع لاستفزاز أحد، فرنسا بلد متنوع وملكات الجمال يتحدرن من أصول وثقافات ومناطق مختلفة وهذا ما يضفي جمالا على هذه المسابقة".

فرانس24/ أ ف ب

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