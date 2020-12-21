هل يصمد لقاح "فايزر-بايونتيك" أمام السلالة الجديدة لفيروس كورونا؟

© أرشيف/أ ف ب

اعتبر أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي الإثنين أنه "ما من سبب مبدئي يدعو للاعتقاد بأن اللقاحات التي أعلن عنها ستكون أقل فاعلية ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا". هذ الأخبار السارة، توصلت إليها ألمانيا وبريطانيا التي ظهرت فيها أولا السلالة الجديدة من الفيروس.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الإثنين أن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من سلالة جديدة للفيروس ظهرت مؤخرا في بريطانيا. مضيفا: "نظريا.. ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا".

ولفت فيران إلى أن السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنكلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك