فيديو: فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لحماية جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا من الشغب والاعتداءات الإرهابية

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نص : فرانس24 تابِع | فيديو : ليلى الطيبي 3 دقائق

ستتخذ دول الاتحاد الأوروبي إجراءات أمنية لضمان وصول جرعات لقاح فايزر بايونتيك والحفاظ عليها. ففي فرنسا أصدرت الحكومة تعليمات للبلديات باتخاذ إجراءات السلامة والأمان استعدادا لوصول اللقاح. وستكون الجرعات في البداية مصحوبة بسيارات الشرطة أو حتى الطائرات المسيرة بهدف مراقبة شاحنات النقل وما حولها. وسيتم الحفاظ على سرية مراكز التوزيع المؤقتة، التي سينقل منها اللقاح إلى المستشفيات ودور رعاية المسنين. وتتحسب الحكومة لوقوع احتجاجات لجماعات معادية للقاح حول مراكز التخزين، أو أعمال إرهابية تستهدف هذه المواقع. وقالت السلطات إنها رصدت محاولات تجسس إلكترونية على هذه المراكز.