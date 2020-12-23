الإليزيه: بوادر تحسن تظهر على الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع 1 دقائق

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن بوادر تحسن تظهر على إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.