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الإليزيه: بوادر تحسن تظهر على الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إصابته بفيروس كورونا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء أن بوادر تحسن تظهر على إيمانويل ماكرون المصاب بفيروس كورونا. ويقضي الرئيس الفرنسي فترة حجر صحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي منذ إعلان إصابته بكوفيد-19 الخميس.

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أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن بوادر تحسن تظهر على الرئيس المصاب بفيروس كورونا.

وكانت الفحوص قد أظهرت يوم الخميس إصابة ماكرون (43 عاما) بكوفيد-19. ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي.

فرانس24/ رويترز

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