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فرنسا تبدأ الأحد التلقيح ضد فيروس كورونا في دور للمسنين

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وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، 18 سبتمبر 2018 في باريس.
وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، 18 سبتمبر 2018 في باريس. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : فرانس24 تابِع
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تبدأ فرنسا المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء"، وفق ما أفاد وزير الصحة أوليفييه فيران. وتوقع الوزير وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير"، فيما أكد أن التطعيم "لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

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أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الثلاثاء، أن فرنسا تباشرالأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء".

وصرح الوزير أن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاحات "ستسلم السبت".

وأوضح أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف فايزر-بايونتيك ستشمل "بضع عشرات من النزلاء الأحد"، على أن تشمل "مراكز أخرى الإثنين ثم الثلاثاء"، متوقعا وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية كانون الأول/ديسمبر وبداية كانون الثاني/يناير".

 وردا على سؤال عن إمكان جعل اللقاح إلزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران أن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

 وتوفي 386 مصابا بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 61 ألفا و702 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب 

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