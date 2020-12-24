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فرنسا: الرئاسة تؤكد أن ماكرون لم يعد يعاني من عوارض فيروس كورونا وخرج من العزل

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
2 دقائق

أفادت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون "لم يعد يُعاني من عوارض" فيروس كورونا الذي أصيب به في 17 كانون الأول/ديسمبر، ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام في مقر"لا لانتيرن" الرئاسي.

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أعلن قصر الإليزيه في بيان الخميس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بكوفيد-19 في 17 كانون الأول/ديسمبر، "لم يعد يُعاني من عوارض" ويمكنه بالتالي إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجه الرئيس الفرنسي إلى مقر "لا لانتيرن" الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.

 

فرانس24/أ ف ب

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