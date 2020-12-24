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فرنسا: السلطات الصحية تجيز استخدام لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا

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صورةتظهر عبوة كتب عليها "لقاح كوفيد-19" قرب شعار لفايزر وبايونتك
صورةتظهر عبوة كتب عليها "لقاح كوفيد-19" قرب شعار لفايزر وبايونتك © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
5 دقائق

اعتبرت السلطة الصحية العليا في فرنسا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة فايزر مع مختبر بايونتيك "يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاما وما فوق"، وذلك "نظرا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له". ويشكل رأي السلطة الصحية الخطوة التنظيمية الأخيرة قبل بدء حملة التلقيح في فرنسا الأحد.

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أعطت السلطات الصحية الفرنسية الضوء الأخضر لبدء استخدام لقاح فايزر- بايونتيك في آخر خطوة قبل بدء حملة التطعيم في فرنسا الأحد المقبل.

وقالت رئيسة السلطة الصحية العليا في فرنسا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت: "نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظرا إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز".

وأضافت أن "النمذجة الرياضية التي أجريناها تطمئنا في استراتيجية التلقيح وأولويتها" الأشخاص الذين يقطنون في دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر"، أي الأشخاص "الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم".

هيئة الصحة العليا الفرنسية تجيز استخدام لقاح فايزر -بيونتك
01:24

وأكدت رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية إليزابيث بوفيه أن في وقت أثبت لقاح فايزر-بايونتيك فعالية "كبيرة" لمنع تطور مرض كوفيد-19، إلا أن "حتى الآن ليس لدينا معلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس".

وذكرت بأن حملة التطعيم التي ستبدأ الأحد تهدف بشكل أساسي إلى "تخفيض معدل الوفيات والأنواع الحادة" من الإصابة بالمرض و"الحفاظ على النظام الصحي في فرنسا".

فرانس24/ أ ف ب

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