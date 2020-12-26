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فيروس كورونا: فرنسا تستقبل أولى جرعات لقاح فايزر- بايونتيك وتستعد لبدء حملة تطعيم الأحد

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : دانة منصور 3 دقائق

وصلت أولى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فايزر- بايونتيك إلى فرنسا السبت، استعدادا لبدء حملة تلقيح الأحد. وتتضمن الشحنة الأولى 19 ألفا وخمسمئة جرعة. وستعطى أولى جرعات اللقاح في منشأتين لكبار السن في سيفرون بضواحي باريس وفي ديجون وسط شرق البلاد. ولكن يبقى التحدي الأبرز أمام المسؤولين الفرنسيين هو تخزين اللقاح، إذ إنه يجب تخزينه في درجة حرارة تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ولكن عملية النقل تتم بدرجة حرارة بين درجتين وثماني درجات مئوية، ولا يمكن الحفاط على اللقاح ضمن درجات الحرارة هذه أكثر من خمسة أيام.