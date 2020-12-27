تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#لقاح
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

عاصفة "بيلا" تجتاح شمال غرب فرنسا وتؤدي لقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

نشرت في:

عاصفة "بيلا" تضرب شمال غرب فرنسا
عاصفة "بيلا" تضرب شمال غرب فرنسا © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
1 دقائق

أدت عاصفة "بيلا" التي تضرب شمال غرب فرنسا الأحد إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل بالمنطقة. وتصاحب العاصفة رياح قوية تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

إعلان

انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال غرب فرنسا الأحد جراء اجتياح العاصفة "بيلا" للمنطقة، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

وأعلنت شركة "إنيديس" لتوزيع الكهرباء على تويتر، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في منطقة نورماندي، وعن حوالي أربعة آلاف منزل في منطقة بروتان.

 

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.