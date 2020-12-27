عاصفة "بيلا" تجتاح شمال غرب فرنسا وتؤدي لقطع الكهرباء عن آلاف المنازل

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أدت عاصفة "بيلا" التي تضرب شمال غرب فرنسا الأحد إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل بالمنطقة. وتصاحب العاصفة رياح قوية تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

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انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في شمال غرب فرنسا الأحد جراء اجتياح العاصفة "بيلا" للمنطقة، مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة عند الساحل.

وأعلنت شركة "إنيديس" لتوزيع الكهرباء على تويتر، أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من ستة آلاف منزل في منطقة نورماندي، وعن حوالي أربعة آلاف منزل في منطقة بروتان.

فرانس24/ رويترز

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