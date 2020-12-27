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فرنسا تبدأ رسميا حملة التلقيح ضد فيروس كورونا والجرعات الأولى للمسنين والطاقم الطبي

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موفد فرانس24 أشرف عبيد من أمام مستشفى رينيه موريه في ضاحية سيفران قرب العاصمة باريس
موفد فرانس24 أشرف عبيد من أمام مستشفى رينيه موريه في ضاحية سيفران قرب العاصمة باريس © شاشة فرانس24
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : أشرف عبيد
3 دقائق

انطلقت في فرنسا الأحد حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بالتزامن مع إطلاق برنامج التلقيح في دول الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الأطار، أشار موفد فرانس24 أشرف عبيد، من أمام مستشفى رينيه موريه في ضاحية سيفران قرب باريس، إلى أن السلطات الفرنسية نقلت أكثر من 20 ألف جرعة تلقيح إلى هذا المستشفى حيث سيتلقى بعض الأشخاص من دور المسنين أولى اللقاحات بالإضافة إلى كادر طبي تم اختياره مسبقا. كما ذكر عبيد أن مركزا آخرا في مدينة ديجون سيفتح أبوابه للتقليح خلال اليوم الأول للحملة. 

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