فيروس كورونا: استبعاد حجر صحي ثالث في فرنسا مع الإبقاء على احتمال توسيع حظر التجول شرق البلاد

استبعد وزير الصحة أوليفييه فيران فكرة حجر صحي جديد وإغلاق في فرنسا، لكنه رجح توسيع فترة حظر التجول في مناطق شرق البلاد. وكان مجلس الدفاع الفرنسي قد انعقد بإشراف الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء لدراسة التدابير المحتملة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يعلن عن قررات إضافية.

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أفاد وزير الصحة في فرنسا أوليفييه فيران الثلاثاء، أن البلاد لن تفرض عزلا عاما جديدا في الوقت الحالي لكبح انتشار الفيروس، غير أنها قد توسع قريبا فترة حظر تجول في مناطق شرق البلاد الأكثر تضررا من العدوى.

وكان مجلس الدفاع الفرنسي قيد انعقد الثلاثاء برئاسة إيمانويل ماكرون لدراسة التدابير المحتملة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يعلن أي مقررات.

ومن المفترض أن يتحدث الرئيس الفرنسي في موعد أقصاه الخميس، مع تقديم تمنياته للسنة الجديدة، دون معلومات ما إذا كان سيعلن تدابير صحية جديدة.

تدابير إضافية في شرق فرنسا

ومثل المسؤولين المنتخبين الآخرين في منطقة الشرق المهددة بشكل خاص بانتعاش الوباء، طلب رئيس بلدية نانسي ماتيو كلاين "عدم الانتظار" لاتخاذ قرار بشأن إعادة إغلاق محلي على الأقل.

وقال كلاين خلال مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1"، إنّ وزير الصحة أوليفييه فيران أبلغه بأن "هناك سيناريوهات عدة مطروحة على الطاولة، من بينها تدابير إغلاق محلية وإقليمية (...) وتشديد حظر التجول (...) وتأجيل القرارات حتى مطلع كانون الثاني/يناير)".

ويتزايد عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى وترتفع الحالات الخطيرة في العناية المركزة في فرنسا (24645 في المجموع و2694 يوم الإثنين وحده)، إلا أن عدد الإصابات الجديدة المكتشفة يوميا يبلغ 12 ألفا في المتوسط، وهو رقم بعيد عن هدف 5000 الذي حددته الحكومة الفرنسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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