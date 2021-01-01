فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح فايزر-بايونتيك

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أول موافقة طارئة لمنظمة الصحة العالمية على لقاح فايزر-بايونتيك منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.

منحت منظمة الصحة العالمية الخميس أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

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منحت منظمة الصحة العالمية الخميس أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 على لقاح فايزر-بايونتيك، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارىء الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وللمنظمة الأمريكية للصحة، أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وقالت المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو في بيان: "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وتمت إجازة استخدام لقاح فايزر-بايونتيك منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95 في المئة ويتطلب حفظه حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه أكثر صعوبة.

فرانس24/ أ ف ب

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