كيف تخطط فرنسا لتسريع حملة التلقيح ضد فيروس كورونا؟

أول امرأة فرنسية (78 عاما) تتلقى اللقاح ضد وباء كوفيد-19 بمستشفى "روني موري" ببلدية "سفرون" بالضاحية الباريسية في 27 كانون الأول/ديسمبر 2020

بعد انتقادات وجهها سياسيون ونواب وموظفون في قطاع الصحة للحكومة الفرنسية بسبب تأخرها في عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى كألمانيا وبريطانيا، عبر إيمانويل ماكرون عن استيائه إزاء هذا البطء "غير المبرر" على حد تعبيره، داعيا إلى تدارك هذا التأخير عبر تطعيم أكبر قدر ممكن من الناس وفي وقت وجيز.

إعلان اقرأ المزيد

بعد أسبوع من انطلاقها، لا تزال حملة تلقيح الفرنسيين ضد وباء كوفيد-19 تشكو من بطء "غير مبرر" حسب تعبير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والدليل على ذلك هو العدد القليل للذين استفادوا من الجرعة الأولى من هذا اللقاح والذين لا يتجاوز عددهم 432 شخصا، حسب بيانات وزارة الصحة الفرنسية.

وتبدو هذه الأرقام متدنية مقارنة ببعض الدول الأوربية الأخرى كألمانيا وبريطانيا اللتين باشرتا عمليات التطعيم بالتزامن مع فرنسا.

فعلى سبيل المثال، استطاعت ألمانيا أن تقدم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ 188,000 شخص منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأمام الانتقادات الموجهة للحكومة، قال وزير الصحة أوليفييه فيران إنه جرى التطعيم بعدة آلاف من جرعات لقاح فايزر-بايونتيك الإثنين. وقال خلال زيارة إلى مستشفى في العاصمة باريس: "قررنا تسريع وتيرة عمل الحملة من خلال توسيع المجموعة المستهدفة لتشمل العاملين في القطاع الصحي دون الانتظار لاستكمال حملة التطعيمات في دور رعاية المسنين".

وانتقدت جهات فرنسية عديدة، سواء كانت سياسية أو طبية، الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة فيما يخص حملة التلقيح بالرغم من أن إيمانويل ماكرون حذر، خلال خطاب السنة الجديدة الذي ألقاه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020 من مغبة وجود أي "بطء غير مبرر" للحملة.

"عملية التلقيح على وتيرة النزهات العائلية"

لكن أمام استمرار التباطؤ، عبر الرئيس الفرنسي عن استيائه من جديد. وقال في تصريح خاص نقلته أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" الأحد "يجب أن يتغير الوضع بقوة وبسرعة. سيتغير الوضع بقوة وبسرعة. حملة التلقيح تسير على وتيرة النزهات العائلية ولم ترتق إلى المستوى المطلوب من الفرنسيين ولا إلى متطلبات الساعة".

من جهتها، وبعدما تحملت مسؤوليتها في التأخير بحجة أنه لا يجب الخلط بين "السرعة والعجلة"، قررت الحكومة الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي تغيير استراتيجيتها مع رفع وتيرة التلقيح لتشمل عدد أكبر من الفرنسيين.

وهذا ما أكده غابرييل عطال، الناطق الرسمي باسم الحكومة حيث قال "إن فرنسا ستستلم جرعات جديدة وإضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في بداية كل أسبوع وسيتم تعزيز إمكانيات نقلها وإيصالها إلى المراكز الصحية التي تأوي المسنين".

وأضاف "مطلب الرئيس المتمثل في تسريع حملة التلقيح هو قيد التحقيق"، مشيرا إلى أن "فرنسا استلمت 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح ضد كوفيد-19 وأن 500 ألف جرعة إضافية ستصل كل بداية أسبوع" إلى البلاد.

تغيير رزنامة حملة التلقيح

هذا، وكان رئيس الحكومة جان كاستكس قد أعلن في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تلقيح حوالي "مليون شخص خلال شهر يناير/كانون الثاني".

لكن الموقع الذي يراقب مدى انتشار وباء كوفيد-19 في فرنسا (كوفيد تراكر) شدد على "أن في حال أردنا تحقيق هذا الهدف، فذلك يستوجب تلقيح 32247 شخصا كل يوم ابتداء من اليوم لغاية 31 كانون الثاني/يناير 2021".

وكانت تعتمد استراتيجية الحكومة الفرنسية التطعيمية على ثلاث مراحل. تتمثل المرحلة الأولى في تلقيح المسنين الذين يعيشون في المراكز الصحية في بداية كانون الثاني/ يناير ثم للأشخاص الذين يشكون من أمراض صحية مزمنة في مارس/آذار المقبل قبل أن يتم تلقيح عامة الناس مع حلول فصل الربيع.

لكن هذه الخطة تغيرت كليا بين عشية وضحاها إذ قررت وزارة الصحة تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 لموظفي قطاع الصحة الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر حسب ما أعلنه أوليفييه فيران وزير الصحة في تغريدة على حسابه في توتير. وأضاف "طلبت من المستشفيات الشروع في عمليات تلقيح موظفي قطاع الصحة الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما" معلنا في الوقت نفسه أن "ما يقارب من 100 مركز طبي سيتم فتحه عبر التراب الفرنسي لهذا الغرض".

"هناك إمكانية أن يشارك الصيادلة في حملة التطعيم"

وتابع إن "مراكز مخصصة للقيام بعمليات التطعيم" سيتم فتحها في وسط المدن لتقديم اللقاح للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما ثم بعد ذلك للفرنسيين الذي يبلغون من العمر 65 سنة إلخ...».

ومن المتوقع أن يتم تهيئة هذه المراكز بالعتاد الطبي الضروري "قبل نهاية شهر فبراير/شباط" المقبل لأن الهدف هو "التسريع في عملية التلقيح".

من جهته، أضاف غابرييل عطال إن "مراكز التلقيح التي سيتم فتحها ستكون قريبة من البلديات، وبالتالي لن يتطلب من السكان قطع مسافات طويلة للوصول إليها".

في نفس السياق، ذكرت أسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" نقلا عن آلان فيشير، مستشار الحكومة فيما يتعلق بحملة التطعيم ضد كوفيد-19 "هناك إمكانية أن يشارك الصيادلة في عملية التطعيم" فضلا عن "فرق طبية متنقلة تابعة للهلال الأحمر أو للضمان الاجتماعي لنفس الغرض".

حصيلة أولية في شهر فبراير/شباط القادم

وتجدر الإشارة إلى أن البطء الذي تشهده حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 يأتي بعد التأخير الذي عرفته فرنسا في توفير وبيع الكمامات الواقية من الوباء فضلا عن التأخير في مجال الفحوصات الطبية. ما أدى إلى انتقاد السياسة الصحية التي اتبعتها الحكومة الفرنسية في مقاومتها لفيروس كوفيد-19 المستجد.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة غابرييل عطال قلل من حدة هذه الانتقادات بالقول "لا يمكن أن نقيم مدى نجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد-19 المبنية على 6 أشهر في غضون سبعة أيام فقط. في نهاية المرحلة الأولى، سنكون قد توصلنا إلى توفير اللقاح للأشخاص الأكثر حاجة له. سنستخلص الدروس الأولى من هذه العملية بحلول شهر شباط/فبراير القادم".

أما رئيس المجلس العلمي جون فرانسوا ديلفريسي فهو أوصى بالانتظار "حتى نهاية أبريل أو مايو من أجل تحصين 22 مليون فرنسي الأكثر عرضة" للإصابة بفيروس كوفيد-19.

مارك ضو/ اقتباس طاهر هاني

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك