فرنسا: بنزيمة سيخضع لمحاكمة في قضية الابتزاز بشريط جنسي لزميله السابق فالبوينا

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أكد مكتب المدعي العام الفرنسي الخميس أن اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني سيخضع للمحاكمة الجنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا. ويشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

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سيخضع اللاعب الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة نجم فريق ريال مدريد الإسباني للمحاكمة الجنائية بتهمة "التواطؤ بمحاولة الابتزاز" بشريط جنسي عام 2015 لزميله السابق ماتيو فالبوينا، بحسب ما أكد مكتب المدعي العام في فرساي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس.

وبحسب الإدعاء، يشتبه في أن بنزيمة حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

وأفاد مكتب المدعي العام أن أربعة رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.

وكان كل من بنزيمة (33 عاما) وفالبوينا (36عاما) قد تغيبا عن المنتخب الفرنسي منذ آب/أغسطس 2015 بسبب دوره في القضية.

يذكر أن الاتحاد الفرنسي قد أوقفه عن اللعب عند انتشار الموضوع ثم عاد ورفع عنه العقوبة بعد نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها بلاده عام 2016.

من جانبه، استنكر محامي بنزيمة سيلفان كورميه القرار قائلا: "للأسف، نحن لسنا مندهشين. هذا قرار سخيف ويمكن التنبؤ به".

ويشتبه أن بنزيمة كشف لفالبوينا وجود الشريط في تشرين الأول/أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.

وزعم بنزيمة وقتها أنه تدخل لدى فالبوينا بطلب من صديق طفولة له لجأ إليه المحتالون الثلاثة الذين كان الشريط بحوزتهم، بحسب مصدر مقرب من الملف.

وأضاف المصدر: "قال إنه اتفق مع صديق الطفولة بما يجب عليه قوله حتى يتمكن زميله في المنتخب من التفاوض معه حصريا". وتابع أن بنزيمة أكد أنه كان "يرغب في تقديم خدمة إلى صديقه" دون التفكير في أنه يضر بفالبوينا.

لكن محكمة الاستئناف في فرساي رفضت بعد ذلك طلب بنزيمة وثلاثة متهمين آخرين إسقاط القضية.

فرانس24/ أ ف ب

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