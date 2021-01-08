فيروس كورونا: خيبة أمل أصحاب المطاعم والحانات الفرنسية من قرار استمرار الإغلاق لنهاية فبراير

أحد أصحاب المطاعم الباريسية والدهشة تعلو وجهه من قرار الحكومة الفرنسية استمرار الإغلاق حتى نهاية فبراير/شباط 2021. نرى في الخلفية الطاولات وكراسي المطعم مكومة في إشارة لعدم إمكانية استقبال الزبائن. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع 4 دقائق

أصاب قرار الحكومة الفرنسية باستمرار إغلاق المطاعم والحانات حتى نهاية شهر فبراير/شباط المقبل، أصحاب المطاعم والحانات في البلاد بخيبة أمل كبيرة بعد أن انتعش ذلك الأمل بقرب نهاية الإغلاق. وعلى الرغم من الكثير من الحلول التي حاولت الحكومة توفيرها لهم من قبيل السماح بتوصيل الطلبات للمنازل وإعداد الوجبات السريعة إضافة للمساعدات المالية من أجل دفع الإيجارات، فإن أكثر من 75 بالمئة من المطاعم مهددة بالإفلاس في الشهور القليلة المقبلة جراء الأزمة. يذكر أن 300 ألف فرنسي يعملون في قطاع المطاعم والحانات.