فيروس كورونا: ظهور السلالة الجديدة في فرنسا يثير قلق السلطات الصحية

مختبر في فرنسا. © صورة ملتقطة من الشاشة.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : ميرنا الجمال 3 دقائق

ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا على بعد بعض الكيلومترات من العاصمة الفرنسية باريس، على سيدة تعمل في إحدى المدارس. إلا أن مصدر العدوى غير معروف إلى حد الآن. وحذرت السلطات الصحية من انتقال العدوى إلى الأطفال، وطالبت بإجراء اختبارات وتشديد إجراءات الوقاية، خاصة وأن الفيروس سريع الانتشار. ولم تثبت المعلومات الأولية عن السلالة الجديدة أنه أخطر من الفيروس الأول، لكنه قد يؤدي إلى اكتظاظ في المستشفيات وهو ما تخشاه السلطات.