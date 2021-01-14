فيروس كورونا: فرنسا تعلن فرض حظر تجول شامل من السادسة مساء ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس خلال مؤتمر صحافي حزمة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبرزها فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من السبت ولمدة 15 عشر يوما على الأقل. وقال إن المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم تقديم اختباركوفيد 19 نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام.

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس خلال مؤتمر صحافي تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد ظهور السلالتين البريطانية" و"الجنوب أفريقية" اللتين تثيران تخوفات المجتمع العلمي في فرنسا وأوروبا.

وأبرزهذه التدابير فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساء لغاية السادسة صباحا ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل.

وأضاف كاستكس إن ازدياد حالات العدوى التي كان يخشى منها كثيرا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.

الوضع تحت السيطرة لكن لا يزال هشا

وأوضح أن الوضع في فرنسا "تحت السيطرة" لكنه لا يزال "هشا"، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا.

وحُظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجددا في الوقت الحالي، فيما ستظل المدارس مفتوحة.

ومن أجل "منع انتشار" المتحورات البريطانية والجنوبية الأفريقية وعلى وجه الخصوص لمنع السلالة البريطانية الشديدة العدوى، التي لا تمثل حاليا سوى 1 إلى 1,5% من الإصابات، "من أن تصبح سلالة سائدة" في فرنسا، أعلن كاستكس إجراءات إضافية على الحدود.

وقال إن المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم تقديم اختبار كوفيد 19نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على أن يجروا بعدها فحصا ثانيا.

فرانس24/ أ ف ب

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