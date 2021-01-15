فرنسا: القضاء يحقق في سر حصول ساركوزي على مكافأة مالية من ثريين روسيين

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الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لدى وصوله للمثول أمام المحكمة في باريس في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا جديدا بحق الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة "استغلال النفوذ". وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت الخبر، نقلا عن موقع "ميديا بارت" ومصادر أخرى إن القضاء يحقق في طبيعة مكافأة مالية، تلقاها الرئيس السابق من اثنان من الأثرياء الروس.

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أكدت معلومات نشرت في موقع "ميديا بارت"، أن مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي فتح تحقيقا أوليا بشأن "استغلال النفوذ"، يستهدف النشاطات الاستشارية في روسيا للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وأكد المكتب لوكالة الأنباء الفرنسية أنه فتح تحقيقا مع رؤساء حول "استغلال النفوذ" وكذلك في "غسل جريمة أو جنحة". لكنه لم يؤكد موعد فتح التحقيق. كذلك، أكد مصدر مطلع على الأمر للوكالة هذه المعلومات.

ووفقا لـ"ميديابارت"، فإن محكمة مكافحة الفساد تحقق منذ صيف 2020، بعد تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المالية "تراكفين"، في أسباب دفع شركة التأمين الروسية "ريسو غارانتيا"، التي يديرها اثنان من المليارديرات الروس هما سيرغي ونيكولاي ساركيسوف، مكافأة مالية لساركوزي.

وأكد مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية فتح تحقيق أولي بتهم "استغلال النفوذ" و"غسل جناية أو جنحة" دون تأكيد تاريخ فتح هذه التحقيقات التي بدأت بإخبار لجهاز الاستخبارات المالية.

وكتب الموقع "يسعى القضاء للتحقق مما إذا كان رئيس الدولة السابق قد تصرف كمستشار فقط، وهو ما سيكون قانونيا تماما، أو ما إذا كان قد شارك في نشاطات ضغط إجرامية محتملة نيابة عن رجلي الأعمال الروسيين".

والعقد الذي أبرم في العام 2019 يغطي سنوات عدة وينص على مبلغ 3 ملايين يورو. وكان نيكولا ساركوزي قد تلقى دفعة مقدارها 500 ألف يورو بموجب هذا العقد في أوائل العام 2020 على حسابه في بنك روتشيلد، وفقا للموقع.

وفي اتصال أجرته وكالة الأنباء الفرنسية رفض "المصرف التعليق على الموضوع، مذكرا بأن احترام واجباته القانونية في أعلى قائمة أولوياته".

وردا على أسئلة الوكالة، أعرب المقربون من ساركوزي عن "ارتياحهم التام"، وأكدوا أن "الأنشطة الاستشارية" للرئيس السابق "تمت في إطار احترام القواعد القانونية والأخلاقية".

"ريسو غارانتيا" التي أسست عام 1991، هي واحدة من شركات التأمين الرائدة في روسيا، وهي متخصصة في التأمين على السيارات والدراجات النارية ولديها أكثر من 34 ألف وكيل في هذا البلد و11 مليون زبون.

في العام 2007، أبرمت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" اتفاقا مع مساهمي المجموعة الروسية للحصول على حصة 36,7 في المئة في هذه الشركة مقابل حوالى 810 مليون يورو.

ووفقا لموقع "ميديابارت"، فإن "أكسا" هي زبون رئيسي لشركة المحاماة "ريالايز" التي أسسها نيكولا ساركوزي في العام 1987.

فرانس24/ أ ف ب

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