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فرنسا: رئيس الوزراء السابق إدوار بالادور أمام محكمة الجمهورية في "قضية كراتشي" لتمويل حملته الانتخابية في 1995

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بلادور في باريس، 19 يناير/كانون الثاني 2021. © أ ف ب

انطلقت الثلاثاء أمام محكمة العدل الجمهورية في باريس محاكمة رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار بالادور بتهمة تمويل "مشبوه" لحملته الانتخابية للرئاسة في عام 1995، والتي يعتقد أنها مرتبطة بما تسمى "قضية كراتشي". ففي 8 مايو/أيار 2002، لقي 11 موظفا فرنسيا من إدارة الصناعات البحرية حتفهم في اعتداء بمدينة كراتشي، ويشتبه في ارتباط الاعتداء بصفقة بيع ثلاث غواصات لباكستان في 1994 مقابل ما يعادل 850 مليون يورو.