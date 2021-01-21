ريبورتاج 4/3: فرنسا تأمل في تسريع وتيرة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا بعدما باتت كل الظروف ملائمة

حملات التطعيم في فرنسا واجهت بطأ في البداية نظرا للاستعدادات الخاصة اللزمة لحفظ وتخزين اللقاحات في مبردات قوية تصل درجة الحرارة بها إلى 80 درجة تحت الصفر © شاشة فرانس 24

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بالرغم من أن فرنسا تعد من الدول الرائدة عالميا في مجال التبريد والخدمات اللوجستية المصاحبة له، فإن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بها واجهت بطئا شديدا مقارنة بمحيطها الأوروبي. فخلافا لمعظم أنواع التطعيم المعروفة التي قد تفسد وتفقد فعاليتها إذا ما جمدت، تحتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للحفظ في درجات حرارة تتراوح بين 70 إلى 80 درجة تحت الصفر، وهو أمر صعب للغاية مالم تكن المبردات القوية متوافرة وبكثرة لحفظ ملايين الجرعات. وقد عملت الدولة الفرنسية منذ اللحظة الأولى على توفير تلك المبردات للمستشفيات، ما استهلك وقتا ليس بالقليل وأدى لإبطاء عملية التطعيم، أما الآن وبعد أن بات كل شيء مهيئا تأمل الحكومة الفرنسية بتسريع العملية بهدف العودة السريعة للحياة الطبيعية.