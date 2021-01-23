رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إتمام تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا

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مركز تطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفى إيميل مولير في مولهوس، 18 يناير/ كانون الثاني 2021

بعد نحو شهر من بدء حملة التطعيم في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس السبت تلقيح أكثر من مليون فرنسي ضد كوفيد-19. وعلى حسابه الخاص بتويتر، توجه كاستكس بالشكر لجميع الأساتذة والنواب والطواقم الطبية الذين شاركوا في حملة التطعيم "الاستثنائية". وبعدما أثار بطؤ الحملة انتقادات لاذعة للحكومة استطاعت الأخيرة أن تسبق بأيام خطتها الصحية لتلقيح شعبها حيث كانت تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

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شكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت جميع الطواقم الطبية والأساتذة والأطباء الذين أنجحوا حملة التلقيح "الاستثنائية" كما وصفها في بلاده. ويأتي هذا الشكر الذي نشره على حسابه الخاص بتويتر بعد إعلانه تلقيح مليون فرنسي ضد كوفيد-19 وذلك بعد نحو شهر من انطلاق حملة التطعيم.

وكتب على تويتر "إلى جميع أساتذتنا، إلى جميع نوابنا، وكل طواقم وموظفي المحافظات والوكالات الإقليمية للصحة والمؤسسات الصحية، إلى أولئك الذين يوحدون قواهم في هذه الحملة الاستثنائية للتلقيح: شكرا".

رئيس الوزراء الفرنسي يشكر الطواقم الطبية على خلفية تلقيح أكثر من مليون شخص 1 million de Français vaccinés. pic.twitter.com/domYssnqcj — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 23, 2021

وكانت الحكومة تسعى إلى تلقيح مليون فرنسي بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني.

وأثارت الانطلاقة البطيئة للحملة التي بدأت في 27 ديسمبر/ كانون الأول انتقادات واسعة ودفعت الحكومة إلى توسيع الفئات المؤهلة للتلقيح في شكل أسرع من المتوقع.

وأشارت وزيرة الصناعة أنييس بانييه روناشير في تصريح لإذاعة "فرانس انتر" صباح السبت إلى إمكان تقليص الفترة بين جرعتي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أسبوعين عوض ثلاثة أو أربعة أسابيع، وذلك لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ومواجهة "تفشي الوباء".

فرانس24/ أ ف ب

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