فيروس كورونا: دخول الإجراءات الاحترازية على حدود فرنسا حيز التنفيذ واحتمال إعادة فرض حجر صحي شامل

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وزير الصحة أوليفيه فيران في ساحة الإيليزيه، 20 يناير/ كانون الثاني 2021

خلال مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" تم نشرها الأحد، تحدث وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عن إمكانية لجوء بلاده إلى تطبيق حجر صحي شامل في حال لم يظهر حظر التجول الليلي المشدد نتائجا ملموسة. وتتزامن هذه التصريحات مع دخول الإجراءات الاحترازية على حدود فرنسا حيز التنفيذ.

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عززت فرنسا التي تخضع لحظر تجول صارم قيودها على الحدود الأحد في محاولة لتجنب مزيد من إجراءات الحجر بينما تواصل السلالة الجديدة من فيروس كورونا الانتشار في جميع أنحاء العالم.

ودخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ لمنع انتشار كوفيد-19، فاعتبارا من الأحد أصبح على الوافدين إلى فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي أن يبرزوا فحص فيروس كورونا سلبيا أجري قبل أقل من 72 ساعة. وكان هذا الشرط مطبقا من قبل على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران لصحيفة "لو باريزيان" الأحد انه يفترض أن يتم "تقييم آثار حظر التجول" (من الساعة 18,00 حتى السادسة) خلال الأسبوع.

وأضاف محذرا "إذا لم ينخفض (حجم العدوى) وإذا بدأت النسخ المتحورة تنتشر في كل مكان" فستقوم الحكومة "باتخاذ إجراءات إضافية"، موضحا أن "هذا يسمى احتواء (...) إذا رأينا أن الفيروس يبدأ في التقدم بقوة فسنغلق".

وقال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد لكن "كل السيناريوهات مطروحة على الطاولة".

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم مليونين و121 ألفا وسبعين منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 98,6 مليونا.

ويتركز ثلثا الإصابات الجديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وقد تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 25 مليونا الأحد، حسب معهد جونز هوبكينز.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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