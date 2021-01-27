ريبورتاج: الأمراض النفسية تطارد الطلاب الفرنسيين في ظل جائحة فيروس كورونا

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صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

باتت فئة الطلاب في فرنسا تعاني مشاكل عدة بسبب تفشي فيروس كورونا، لا سيما أولئك الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والذين تعتبر الأزمة بالنسبة إليهم عقوبة متشعبة جراء المرض والعزلة في بيوتهم، أضف إلى ذلك نظرة المجتمع لهم. هؤلاء الطلاب كما هو الحال في مدينة غرونوبل، حيث التقى فريق فرانس24 أحدهم، يطلقون صرخة استغاثة لإنقاذهم من هذه المتلازمات التي يعانون منها في ظل الجائحة. تقرير عبد الله ملكاوي وكلير باكالان وسيسيل غالوتشو.