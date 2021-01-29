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فيروس كورونا: فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، قصر الإليزيه 29 كانون الثاني/ يناير 2021.
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، قصر الإليزيه 29 كانون الثاني/ يناير 2021. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ميرنا الجمال
4 دقائق

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ما لم يكن هناك مسوغ قاهر"، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

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قررت فرنسا الجمعة إغلاق حدودها اعتبارا من الأحد أمام الرحلات القادمة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء الرحلات الضرورية، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه "سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوغ قاهر، وذلك اعتبارا من الساعة 00:00 الأحد".

 

فرانس24/ أ ف ب

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