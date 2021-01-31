فيروس كورونا: الأخصائيون منقسمون إزاء الإجراءات الوقائية الجديدة التي فرضتها الحكومة الفرنسية

ممرضة في مستشفي بمدينة ليون الفرنسية تستعد لتلقيح شخص ضد وباء كوفيد-19في نهاية كانون الثاني/يناير 2021 © جيف باسود

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : سوار سويهي 3 دقائق

تبايت المواقف لدى الأخصائيين الطبيين إزاء القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية يوم الجمعة الماضي لتقليص انتشار وباء كوفيد-19، كغلق الحدود الجوية وفرض حظر تجوال صارم. فهناك من اعتبر أنها غير كافية ويتوجب فرض حجر صحي ثالث، وهناك من يعتقد بأن ثمة حظوظ بأن تتم السيطرة على الوضع الحالي دون اللجوء للإغلاق التام. وبين الموقفين، دعا إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى التحلي بالشجاعة لتجاوز هذه الفترة الصعبة.