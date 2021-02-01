الحكومة الفرنسية تستعد لمناقشة مشروع قانون "محاربة النزعات الانفصالية" في الجمعية الوطنية

دارمانان يجيب على اسئلة النواب في الجمعية الوطنية ستيفان دي ساكوتان اف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : خديجة حديد 3 دقائق

تستعد الحكومة الفرنسية الاثنين لمناقشة مشروع قانون "محاربة النزعات الانفصالية" بالبلاد في البرلمان عبر عدد من الاقتراحات الهادفة إلى احتواء التيارات التي لا تحترم قيم الجمهورية والعلمانية. يقدم القانون الجديد مقترحات تتعلق بتشديد القيود على التعليم في المنزل وفرض موافقة السلطات المختصة بالتصريح بمتابعة التعليم في إطار الأسرة. كما يضيف القانون الجديد تدابير للحد من نشر خطاب الكراهية والإساءة على الإنترنت.