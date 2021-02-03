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فرنسا تتجه نحو تكثيف إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا لتسريع برنامج التطعيم

حقنة تلقيح ضد فيروس كورونا © صورة ملتقطة من الشاشة

تعمل الحكومة الفرنسية على تسريع برنامج التطعيم ضد وباء كوفيد-19، وقد تم تحديد أربعة مواقع لإنتاج اللقاحات. أحد هذه المواقع في غرب فرنسا سيتولى تصنيع لقاح موديرنا، وآخر في الشمال سيكون مسؤولا عن لقاح فايزر-بايونتيك، أما مصنع سانوفي في باريس فمن المتوقع أن ينتج لقاحا خاصا به بحلول نهاية العام، وفي الجنوب الغربي سيتم إنتاج لقاح كورفاك بمجرد الموافقة عليه. عدا لقاح سانوفي المنتظر، المواقع الأخرى تقوم حاليا فقط بتعبئة الجرعات وليس إنتاجها بشكل كامل، وتضع الحكومة خطة خلال الأشهر القليلة المقبلة لإنتاج اللقاحات المختلفة.