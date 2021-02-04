فرنسا: رئيس الوزراء جان كاستكس يستبعد فرض إجراءات حجر صحي عام جديدة في الوقت الراهن

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال مؤتمره الصحافي حول وضع جائحة كوفيد-19 في البلاد ، في 4 شباط/فبراير 2021 في باريس.

استبعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس فرض إجراءات حجر صحي عام جديدة في البلاد في الوضع الحالي بسبب فيروس كورونا، موضحا أن انتشار الوباء لم يرتفع بشكل قوي خلال الأسبوعين الأخيرين. وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت الجمعة الماضية إغلاق حدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إن الوضع المتعلق بفيروس كورونا في فرنسا لا يزال هشا، لكن ليست هناك حاجة في الوقت الراهن إلى فرض إجراءات حجر صحي عام جديدة على المستوى الوطني.

وخلال مؤتمر صحافي قال كاستكس إن انتشار الفيروس لم يزد بشكل قوي خلال الأسبوعين الماضيين، حتى وإن كان الضغط على المستشفيات الفرنسية لا يزال قويا. وتابع قائلا "يجب علينا أن نلتزم بالقيود الحالية المفروضة لدينا بالفعل... إلا أن الوضع اليوم لا يبرر فرض إجراءات حجر صحي عام جديدة".

والجمعة الماضي أعلن كاستكس الجمعة إغلاق بلاده لحدودها بدءا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ما لم يكن هناك مسوغ قاهر"، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال كاستكس آنذاك في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه "سيتم حظر أي دخول إلى فرنسا وأي خروج من أراضينا باتجاه دولة خارج الاتحاد الأوروبي أو منها، ما لم يكن هناك مسوغ قاهر، وذلك اعتبارا من الساعة 00:00 الأحد".

فرانس24/ رويترز

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