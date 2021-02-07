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فيروس كورونا: المستشفيات الفرنسية تتجهز لاستقبال أولى دفعات لقاح أسترازينيكا البريطاني

ممرضة فرنسية تعد جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني للاستعمال في مستشفى بمدينة ليون، 6 فبراير/شباط 2021. © أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 3 دقائق

بدأت المستشفيات الفرنسية في الاستعداد وتجهيز الأماكن اللازمة لحفظ الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا البريطاني المضاد لفيروس كورونا. ومن المقرر أن تصل جرعات أسترازينيكا يوم الثلاثاء المقبل، وتنتظر الهيئات الطبية هذا اللقاح نظرا لسهولة تخزينه مقارنة بلقاح شركة فايزر-بايونتيك الذي يتطلب مبردات خاصة تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون 70 درجة مئوية تحت الصفر. وستعطى الأولوية في أخذ اللقاح لموظفي المستشفيات ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما والذين يقفون في الصفوف الأولى للتصدي للفيروس.