عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا يتخطى عتبة الثمانين ألفا

عاملتان في القطاع الصحي تقومان برعاية مريض مصاب بفيروس كورونا في قسم العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة مرسيليا الفرنسية، 8 شباط/فبراير 2021.

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا عتبة الثمانين ألفا منذ بدء تفشي المرض في البلاد، بعد تسجيل أكثر من 700 وفاة جديدة بالوباء الثلاثاء. وبلغ العدد الإجمالي للمرضى منذ أول ظهور لكوفيد-19 على الأراضي الفرنسية 3,3 ملايين، ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات حاليا 27634 شخصا، بينما تلقى أكثر من مليونين و353 ألف شخص اللقاح المضاد للوباء.

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أظهرت أرقام رسمية نشرتها الحكومة الفرنسية على موقعها الثلاثاء تجاوز البلاد عتبة ثمانين ألف وفاة بفيروس كورونا إثر إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضا بكوفيد-19 توفوا في المستشفى بين الإثنين والثلاثاء.

وأحصي ما لا يقل عن 3,3 ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفا في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويبقى عدد المصابين في المستشفيات مرتفعا، وبلغ مجموعهم 27 ألفا و634 شخصا بينهم 1931 في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 1893 الإثنين، بحسب أرقام الإدارة العامة للصحة. وأدخل ما لا يقل عن 334 شخصا إضافيا إلى أقسام الإنعاش مقابل 356 الإثنين.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية كانون الأول/ديسمبر. وقد تلقى 1,9 مليون شخص الجرعة الأولى (3,1 في المئة من تعداد السكان) فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.

فرانس24/ أ ف ب

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