فرنسا: نواب الجمعية الوطنية يقرون مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي ومحاربة "الانعزالية"

جلسة الحكومة في الجمعية الوطنية في باريس، 26 يناير/ كانون الثاني 2021.

أقر النواب الفرنسيون بالجمعية الوطنية، في قراءة أولى، الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي "يعزز مبادئ الجمهورية". وتم طرح هذا القانون، ضمن ما عرف بمشروع محاربة "الانعزالية" للرئيس إيمانويل ماكرون، علما أن فرنسا كانت مسرح عدة اعتداءات إرهابية.

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صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بغالبية كبيرة في قراءة أولى الثلاثاء لصالح مشروع قانون "يعزز مبادئ الجمهورية" ومعروف بمشروع محاربة "الانعزالية".

وأيد 348 نائبا النص الذي أتى تلبية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويهدف خصوصا إلى مكافحة التطرف الإسلاموي في بلد شهد اعتداءات جهادية عدة منذ العام 2015. وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتا.

ويجرم النص "النزعات الانفصالية" ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.

ويتشابه المشروع مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي "تمويلات أجنبية". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.

ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرب أشخاص يُعتبرون متطرفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة التطرف الإسلاموي.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية إن "بلدنا يعاني من (نزعات) انفصالية، أولها التطرف الإسلاموي الذي ينخر وحدتنا الوطنية".

واعتبر أن مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار التطرف الإسلاموي (الذي يمثل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية".

فرانس24/ أ ف ب

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