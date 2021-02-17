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هل فرنسا قادرة على اتباع استراتيجية "صفر كوفيد"؟

ممرضة تتلقى لقاحا ضد فيروس كورونا في فرنسا © أرشيف/أ ف ب

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : محمد الخضيري 3 دقائق

قرى نيوزيلندا خالية كليا، ومدينة أوكلاند التي يبلغ عدد سكانها مليوني شخص تعيش حجرا منزليا صارما لمدة 3 أيام. واتخذت كل هذه التدابير بسبب اكتشاف 3 إصابات مؤخرا من فيروس كورونا على الأراضي النيوزيلندية. هذه الاستراتيجية تعرف باسم "صفر كوفيد" وتنص على فرض إجراءات عامة مبكرة إذا ما اكتشفت حالات من الفيروس. إضافة إلى نيوزيلندا، تتبع بعض الدول هذه الاستراتيجية كالصين وتايلاند وأستراليا. لكن هل هذا ممكن في فرنسا، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا؟