فيروس كورونا: ماكرون يقترح على الدول الغنية نقل ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات إلى أفريقيا

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه سيطرح خلال اجتماع قادة مجموعة السبع أن تنقل الدول الغنية ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى القارة الأفريقية. وشدد ماكرون على أن هذا يأتي "في مصلحة الفرنسيين والأوروبيين"، وأنه لن يبطئ وتيرة استراتيجية التطعيم في هذه الدول.

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اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن تنقل الدول الغنية ما بين 3 إلى 5% من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الموجودة لديها، إلى القارة الأفريقية التي تفتقر إليها بشدة.

ولفت ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إلى أنه سيطرح الفكرة على اجتماع قادة مجموعة السبع الجمعة، مشيرا إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "توافق" على هذه المبادرة.

وأضاف: "فلننقل اليوم 3% أو 5% من اللقاحات الموجودة لدينا إلى أفريقيا. هذا ليس له تأثير على وتيرة استراتيجية التطعيم (في الدول الغنية). إنه لا يُبطئها أبدا".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن "هذا يأتي في مصلحة الفرنسيين والأوروبيين"، مؤكدا وجود أكثر "من 10 ملايين فرنسي لديهم عائلات على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط".

وشدد على ضرورة "ممارسة ضغوط شديدة جدا" على المختبرات الدوائية الكبرى لزيادة إنتاج اللقاحات.

من جانب آخر، تمنت الرئاسة الفرنسية "بشدة أن تُظهر الولايات المتحدة خلال قمة السبع التزاما أكبر، بما في ذلك ماليا" في إطار آلية كوفاكس لتخصيص لقاحات للدول الفقيرة.

وكان ماكرون قد شارك في الأيام الأخيرة في اجتماعات عدة بشأن قضية اللقاحات، بما في ذلك الأربعاء الماضي مع قادة أفارقة، للدعوة إلى تسريع توفير اللقاحات في الدول الفقيرة. كما تحدث الخميس مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، واتفقا على "هدف جعل اللقاح منفعة عامة عالمية"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

فرانس24/أ ف ب

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