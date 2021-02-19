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"هذه الجائزة لك يا عماد لقد مت شجاعا يا ولدي".. لطيفة بن زياتن تكرم بجائزة زايد للأخوة والإنسانية لعام 2021

صورة لطيفة بن زياتن التي تلقت جائزة زايد للأخوة والإنسانية لعام 2021، © لطيفة بن زياتن

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

في لقاء خاص مع لطيفة بن زياتن، والدة الجندي الفرنسي ذي الأصول المغربية الذي كان أول ضحية في هجمات مدينة تولوز الإرهابية التي نفذها محمد مراح، قالت لطيفة إنها وعدت ابنها بأنها لن تستسلم أبدا، وإنها تلبي له طلبه الذي سألها عنه حين زارها في أحلامها بعد مماته. وكرمت لطيفة من قبل البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب. وذكرت بعد تلقيها جائزة زايد للأخوة والإنسانية لعام 2021، أنها يحزنها التعميم الحالي لمسلمي فرنسا ووصفهم "بالخطيرين"، ووجهت رسالة للشباب بعدم الاستسلام للتهميش المجتمعي وأن يعتصموا لمحاربة التمييز العرقي والعنصرية.