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فيروس كورونا: إقليم الألب ماريتيم يطبق أول حجر جزئي مشدد في فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع

بعض الأشخاص يتشمسون على الشاطئ في مدينة نيس جنوب فرنسا. © أ ف ب

لأول مرة في فرنسا، أعلن إقليم الألب ماريتيم جنوب البلاد والواقع على البحر الأبيض المتوسط حجرا صحيا جزئيا في عطلتي الأسبوع المقبلتين يشمل منع الخروج من المنازل إلا لأسباب قاهرة. وتراوحت ردود فعل السكان على هذا القرار بين مؤيد يرى فيه الحل الوحيد لكبح جماح انتشار فيروس كورونا، ومعارض يرى فيه تشديدا لا داعي له في ظل تطبيق إجراءات أخرى مشددة مثل حظر التجوال الذي يبدأ في السادسة مساء من كل يوم.