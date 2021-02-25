فيروس كورونا: فرنسا "ترجح" تعزيز إجراءاتها الاحترازية في بعض المقاطعات ابتداء من 6 مارس

رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، خلال مؤتمر صحافي حول وضع جائحة كورونا في البلاد، في 25 شباط/فبراير 2021.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس تسجيل بلاده 30 ألف إصابة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وأكد أن السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس تصيب حاليا نصف المرضى الذين يعانون من كوفيد-19 في فرنسا. ورجح كاستكس أن تعزز فرنسا من إجراءاتها الاحترازية لكبح تفشي فيروس كورونا في بعض المناطق المصنفة ضمن الأماكن الأكثر انتشارا للفيروس. كما أكد كاستكس أنه سيتم الكشف عن أسماء هذه المقاطعات ابتداء من السادس من آذار/مارس القادم، في حال استمرت الأوضاع الصحية في التدهور.

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عقد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الخميس مؤتمرا صحافيا لبحث الأوضاع الصحية في البلاد، خاصة بعد تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا في مناطق عدة.

وقال كاستكس إن البلاد سجلت 30 ألف إصابة أمس الأربعاء، وأضاف أن الحكومة تقوم بما في وسعها لتفادي تطبيق حجر صحي جديد.

وأكد كاستكس أن نصف أعداد المصابين بكوفيد-19 في فرنسا، هم حاملون للسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا.

ورجح كاستكس أنه في حال استمر الوضع الصحي في التدهور، فإنه من الممكن أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية في بعض المقاطعات الفرنسية، مثل تطبيق حجر صحي في عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من 6 آذار/مارس المقبل.

فرانس24

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