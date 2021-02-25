فيروس كورونا: نتائج واعدة للقاح "جونسون" وإجراءات جديدة مرتقبة في فرنسا مع تزايد الإصابات

علقت السلطات الأمريكية آمالا واعدة على لقاح شركة "جونسون أند جونسون" ضد فيروس كورونا، بما يشمل المتحورات. ومن أبرز ميزات هذا اللقاح أنه يعطى بجرعة واحدة فقط. وسجل اللقاح في تجارب سريرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85,9% في الولايات المتحدة و81,7% في جنوب أفريقيا و87,6% في البرازيل. من جهة أخرى، من المتوقع اتخاذ إجراءات جديدة في فرنسا مع ترقب كلمة لرئيس الوزراء مساء الخميس، وذلك بعد إعلان الحكومة أن الوضع "يثير القلق البالغ في نحو عشر مقاطعات".

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تتعزز ترسانة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم قريبا مع منتج جديد إثر تأكيد السلطات الأمريكية الأربعاء فاعلية لقاح "جونسون أند جونسون" الذي يعطى بجرعة واحدة، بما يشمل المتحورات. وكان هذا الرأي الذي ينبئ بطرح اللقاح قريبا في الولايات المتحدة موضع ترقب في العالم لأن اللقاح يتمتع بميزتين كبيرتين على الصعيد اللوجستي فهو يعطى بجرعة واحدة ويخزن في برادات عادية ما يسهل توزيعه.

وسجل اللقاح في تجارب سريرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85,9% في الولايات المتحدة و81,7% في جنوب ـفريقيا و87,6% في البرازيل.

ودرست الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بشكل مستقل التجارب السريرية التي أجريت على نحو 40 ألف شخص في دول ومختلفة ونشرت سلسلة من الوثائق قبل يومين من اجتماع لجنتها الاستشارية للبحث في الترخيص للقاح بشكل عاجل في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أثبت لقاح فايزر أنّه فعّال بنسبة 94% ضدّ الإصابات بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض، وفقاً لدراسة واسعة النطاق جرت في إسرائيل على 1,2 مليون شخص ونشرت نتائجها مجلة علمية مرموقة، مما يؤكّد بيانات التجارب السريرية والدور الحاسم لحملات التطعيم في مكافحة الجائحة.

إجراءات جديدة مرتقبة في فرنسا

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريل آتال الأربعاء أن وضع مكافحة كوفيد-19 "يتدهور" في فرنسا و "يثير القلق البالغ في نحو عشر مقاطعات".

ولفت المتحدث إلى أن هذا التراجع "يفرض اتخاذ تدابير سريعة وصارمة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء جان كاستكس سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس.

وفي فرنسا التي تضم 100 مقاطعة، "تفرض بعض المناطق قرارات وتدابير سريعة وصارمة لمواجهة المخاطر الوشيكة التي تنتظرنا"، وفق ما ذكر أتال عقب جلسة الحكومة. وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ تدابير وقرارات سريعة وصارمة عندما يستدعي الوضع ذلك"، في إشارة إلى التدابير الأخيرة التي فرضت رضها في مقاطعة موزيل (شرق) أو في جزء من الريفيرا، في جنوب شرق فرنسا.

فرانس24/أ ف ب

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