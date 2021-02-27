فيروس كورونا: دخول الحجر الصحي بعطلة نهاية الأسبوع حيز التنفيذ في عدد من المناطق الفرنسية

رجال شرطة فرنسيون يتثبتون من أوراق دراج في نيس بالكوت دآزور في أول عطلة نهاية أسبوع يفرض فيها الحجر الصحي بالمدينة. 27 فبراير/شباط 2021

دخل السبت الحجر الصحي في عطلة نهاية الأسبوع حيز التنفيذ في بعض الأقاليم الفرنسية في خطوة من شأنها التصدي لتفشي فيروس كورونا في البلاد وبخاصة السلالات المتحورة منه. وفرض الحجر الصحي في قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال، بالإضافة إلى فرض "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق أخرى تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

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ستفرض فرنسا الحجر المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل في قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال. ولا يزال حظر التَّجْوال في جميع أنحاء البلاد ساريا كل مساء اعتبارا من الساعة 18,00 (17,00 ت غ)،

كما فرضت السلطات "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق رون (وسط شرق) وبوش دو رون (جنوب شرق) وقسم من أو دو فرانس (شمال) وغراند إيست التي تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قد عقد الخميس مؤتمرا صحفيا لبحث الأوضاع الصحية في البلاد، خاصة بعد تفشي السلالة البريطانية من فيروس كورونا في مناطق عدة.

وقال كاستكس في المؤتمر الصحفي إن البلاد سجلت 30 ألف إصابة الأربعاء، وأضاف مؤكدا أن نصف أعداد المصابين بكوفيد-19 في فرنسا، هم حاملون للسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا. ورجح كاستكس أنه في حال استمر الوضع الصحي في التدهور، فإنه من الممكن أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية في بعض المقاطعات الفرنسية، مثل تطبيق حجر صحي في عطلة نهاية الأسبوع، ابتداء من 6 آذار/مارس المقبل.

فرانس24/أ ف ب

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