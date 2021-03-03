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فرنسا: اجتماع لمجلس الدفاع للحسم في قرار فرض حجر نهاية الأسبوع في باريس وضواحيها

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رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. © أ ف ب/أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : ميرنا الجمال
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يحسم مجلس الدفاع الأعلى في فرنسا خلال اجتماعه الأربعاء في قرار فرض حجر صحي نهاية الأسبوع في العاصمة باريس وضواحيها للحد من تفشي فيروس كورونا في المنطقة التي تعرف تزايدا في عدد الإصابات بالسلالات المتحورة. وحاول الناطق باسم الحكومة غابريال آتال الثلاثاء طمأنة الفرنسيين على "أنهم يقتربون من نهاية النفق لكن عليهم التحمل قليلا" لأن الضغط كبير على القطاع الطبي، على الرغم من تسارع وتيرة تطعيم السكان.

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