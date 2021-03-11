السلطات الفرنسية تخفف القيود على السفر الدولي المخصصة لمكافحة فيروس كورونا

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السلطات الفرنسية تخفف القيود على السفر الدولي مع بعض الدول.

قررت السلطات الفرنسية تخفيف بعض القيود المفروضة على السفر الدولي خارج أوروبا لمكافحة جائحة كورونا. فقد أعلنت أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا، لكن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في 12 آذار/مارس.

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أفادت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس أن باريس ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 على السفر الدولي خارج أوروبا.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.

لكنها أكدت أن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في 12 آذار/مارس.

فرانس24/ رويترز

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