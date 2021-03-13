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فرنسا تتخطى عتبة 90 ألف وفاة جراء فيروس كورونا وتزايد الضغط على المستشفيات

فرنسا تتخطى عتبة 90 ألف وفاة جراء فيروس كورونا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

تجاوزت فرنسا عتبة 90 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، حسب الأرقام الصادرة الجمعة عن وكالة الصحة العامة الفرنسية التي أظهرت وفاة 90,146 شخصا في المستشفيات ودور رعاية المسنين. وتزداد الضغوط على المستشفيات التي لا تزال تستقبل مصابي الفيروس في أقسام العناية المركزة يوميا، كما أن الطواقم الطبية تعاني من الإجهاد بعد نحو عام من مواجهة الجائحة. ولا يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي تشديد الإجراءات خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.