فرنسا: تسجيل نحو ثلاثين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط تزايد الضغط على المستشفيات

شخص يتلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورنا في مدينة نيس الفرنسية، 13 آذار/مارس 2021.

سجلت فرنسا السبت نحو ثلاثين ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأحصيت 169 وفاة في المستشفيات نتيجة الوباء، بينما يزداد الضغط على المستشفيات مع بلوغ عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام العناية المركزة 4070 شخصا. ومع استمرار عدد الحالات في البلاد بالارتفاع تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد المرض خمسة ملايين.

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اقترب عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسجلة السبت في فرنسا من 30 ألف حالة وفق بيانات وزارة الصحة، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح خمسة ملايين.

وأظهرت البيانات أنه مع مواجهة الحكومة صعوبة في احتواء الانتشار سجلت فرنسا 29759 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم السبت ارتفاعا من 25229 في اليوم السابق.

وارتفع عدد المتوفين من الفيروس في المستشفيات 169 شخصا إلى 64978 في حين ارتفع عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة 37 إلى 4070، مع تزايد الضغط على المستشفيات الفرنسية وسط ارتفاع أعداد الحالات.

وتحتل فرنسا المركز السادس عالميا في إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد بريطانيا.

فرانس24/ رويترز

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